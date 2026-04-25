北中米ワールドカップでの躍進が期待されている。アメリカメディア『CBS Sports Golazo』のサッカー番組『Morning Footy』で、本大会におけるダークホースがテーマに。人気ジャーナリストのニコ・カントール氏は、森保一監督が率いる日本代表を推した。「私は日本を選ぶ。私のダークホースは日本だ。彼らがその歴史においてベスト16の壁を越えたことがないという点で、これは大胆な選択だと思う」過去のＷ杯における戦績に言