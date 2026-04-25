端正な顔立ちと高身長の抜群のスタイルで注目を集めるSnow Manの目黒。 ブラックを基調としたスタイルが印象的ないっぽうで、白を取り入れたコーディネートもまた違った魅力を放つ。軽やかさと洗練された雰囲気を引き立てる“白コーデ”は、シンプルながらも印象に残るスタイルのひとつだ。 写真：目黒蓮、洗練された白コーデ厳選カット（全7投稿） 今回は、SNSの投稿で特に反響を集めた目黒の着こな