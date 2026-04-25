大塚製薬は4月22日、第12代体操のお兄さん・福尾誠さんと、早稲田大学准教授の細川由梨氏をゲストに招き「ポカリスエット“カラダのなつじたく”親子体験イベント」を開催しました。平年よりも暑いことが予想される2026年の夏。熱中症対策のひとつとして注目されつつある「暑熱順化」を啓発するイベントの模様を、お届けします。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「カラダのなつじたく」で、本格的な暑さが