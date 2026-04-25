25日深夜放送のTBS「バース・デイ」（深夜0・58）は自転車トラック女子オムニアム日本代表の梶原悠未（29）に密着。パリ五輪出場の裏側にあった壮絶な真実が初めて明かされる。東京五輪で自転車競技・日本女子初の銀メダルを獲得した梶原。同競技は二種の格闘技とも呼ばれ、激しい接触は日常茶飯事。体格の差が勝敗に直結するなか、梶原の身長は海外勢と比べてひと際小柄な155センチ。なぜこの体格で世界と渡り合えるのか。