アメリカ・フロリダ州で電動車椅子が爆発する瞬間がカメラに捉えられた。車椅子は突然、異音とともに発火。バッテリーが原因だとみられている。さらに、カナダでは犬が「加熱式スキーグローブ」を噛んで電池が損傷したことで、火事が起きたという。電動車椅子が突然“爆発”アメリカ・フロリダ州にある住宅の前で撮影されたのは、車椅子を押す女性だ。なぜか車椅子から離れ、じっと観察している様子だった。すると車椅子が不気味な