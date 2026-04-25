尼崎JR脱線事故から21年となり、事故発生時刻に合わせて黙とうするJR西日本の倉坂昇治社長（中央）ら＝25日午前9時18分、兵庫県尼崎市（代表撮影）乗客106人と運転士1人が死亡、562人が負傷した2005年の尼崎JR脱線事故から25日で発生から21年となった。JR西日本は兵庫県尼崎市の事故現場に整備した「祈りの杜」で追悼慰霊式を開き、倉坂昇治社長は「かけがえのない尊い命を、平穏で幸せな毎日を一瞬にして奪ってしまった。事故に