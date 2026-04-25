トルコでトラックが横転し、複数の車を巻き込む瞬間をカメラが捉えていた。下り坂カーブで曲がり切れず横転かトルコのレストランの前に設置された防犯カメラ映像。突然、トラックが飛び出してきた。しかも、大きく斜めに傾き、火花を散らしながら横転して何台もの車を巻き込んだ。荷台で車を押しつぶした際、積んでいた荷物が外に散乱。トラックは煙を上げながら停止した。この事故でトラックの運転手がけがをし、病院に運ばれた。