Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 HARIO（ハリオ）から、構造美が光るティーウェアが登場。4月13日に発売された「CLEAR BREW POT」は、なんとお茶を注ぐ際の「所作が自然に美しく変わる」というのです。■この記事で紹介している商品 HARIO(ハリオ) CLEAR BREW POT 実用容量600mL 耐熱ガラス ステンレス 重ね置きOK