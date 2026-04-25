本拠地ナショナルズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が24日（日本時間25日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。今季11号ホームランを放った。これで直近10戦7発の量産態勢。シーズン換算では68本塁打ペースと勢いが止まらず、シカゴの放送席も熱狂していた。村上がまた打った。普段と違う鮮やかな赤の「シティコネクトユニホーム」で臨んだ一戦。1点を追う4回だ。相手の2番手マイコラスのチェ