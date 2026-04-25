銀座でチェ・ジウ似の美女と…10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は10年前の’16年４月22日号『本人を直撃すると「孤独死はしたくないんだよ〜」とみの節全開に！71歳みのもんた「チェ・ジウ似の美女と婚活デート」』を取り上げる。’13年８〜９月の「セクハラ騒動」と「次男の窃盗容疑」で『朝ズバッ！』『サタデーず