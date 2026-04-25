一生に一度の成人式。特別な日のはずが、今でも思い出すと少し胸がざわつく。今回ご紹介するのは、振袖選びをめぐって「自分の気持ちを伝えきれなかった」ことを後悔している筆者の体験です。大人になった今だからこそ気づけた、親との関係や子どもとの向き合い方について考えさせられるエピソードです。 母に言えなかった本音 母とは普段とても仲が良く、穏やかな関係でした。 しかし一つだけ、昔から感じていたこと