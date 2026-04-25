殺人人形チャッキーを生み出した脚本家・監督のドン・マンチーニ氏が、新作映画の製作に取り組んでいることを明かした。1988年公開の第1作「チャイルド・プレイ」でシリーズを立ち上げたマンチーニ氏は、米ペンシルベニア州で開かれたSteel City Conに登壇し、「新しいチャッキー映画を書いている」と語ったと専門サイトBloody Disgustingが伝えている。 【写真】亡くなったチャッキー役俳