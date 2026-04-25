佐々⽊蔵之介（C）WOWOW 完全オリジナル脚本で描く新作・連続ドラマＷ-30「ALIUS（アリウス）-特定事象捜査ファイル-」（WOWOW全６話）の制作が決定した。2026年7月より放送・配信をスタートする。主演を務めるのは、WOWOWオリジナルドラマへの出演が約24年ぶりにして、初主演となる佐々木蔵之介。「ALIUS」と呼ばれる謎の存在をめぐり、科学では説明不能な連続殺人に挑むクライムサスペンスだ。さらに、楽天