２０２５年にスタートし、大盛況で幕を閉じた「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭」が今年も東京・渋谷エリアで開催されることが２５日、発表された。第１弾として、日本音楽事業者協会（音事協／ＪＡＭＥ）加盟プロダクションの垣根を越えたお笑いタレントが集結するスペシャルライブ「ＪＡＭＥ渋笑（しぶわら）『奇跡の２日間』」（７月１１日、１２日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡ）が行われる。笑いの祭典には、テレビや