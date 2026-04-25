女優の相武紗季（４０）が雑誌撮影のオフショットを掲載した。相武は２５日までに自身のインスタグラムに「４／１から発売しているＳＴＯＲＹ５月号に掲載されています（いつも遅くてごめんなさい、、」と書き始め、撮影のオフショットを披露。「そしていつぶりか忘れるくらい前のアイコンから変えました！パッと見の色が違うからわかりにくくなっちゃったかとも思いますが。またいい写真が見つかったらまた変えようかなアイコ