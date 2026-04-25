２月に行われたミラノ・コルティナ五輪、パラリンピックの選手らによるチームジャパン応援感謝パレードが２５日、東京・日本橋で行われた。過去最多６個のメダルを獲得したフィギュアスケート陣は、２班に分かれて登場。最終第８グループは男女のエース、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、坂本花織（シスメックス）らがファンの声援に応えた。出発を前に、鍵山があいさつ。「この日本橋でパレードに参加することができ