アジア・サッカー連盟は24日、同大陸のクラブ王者を決めるアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の出場枠を2026〜27年シーズンから8増の32に拡大すると発表した。日本勢は3チームが本大会から、2チームがプレーオフから出場する。計5枠は東地区で最多。日本勢は今大会のJ1町田も含めて4大会連続で決勝に進み、出場枠の割り当てに反映されるランキングで東地区のトップにいる。西地区ではサウジアラビアが日本と同