「ホワイトソックス−ナショナルズ」（２４日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２試合ぶりとなる１１号アーチを放った。アストロズのアルバレスと並んでＭＬＢ本塁打ランキングでキングタイに立った。場面は１点を追う四回１死無走者の第２打席。追い込まれてからの４球目、マイコラスが投じた低めのチェンジアップをコンパクトにすくい上げた。最後は右手一本ではじき返した打球はグングン伸びてバックスクリー