◇米女子ゴルフツアーシェブロン選手権第2日（2026年4月24日米テキサス州メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）今季メジャー第1戦の第2ラウンドが行われ、吉田優利（26＝エプソン）と神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が通算4アンダーで日本勢最上位となる11位で決勝ラウンドに進んだ。首位とは10打差。4位から出た吉田は1バーディー、1ボギーの72で回り、8位から出た神谷は3バーディー、2ボギーの71で回