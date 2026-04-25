「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）カブスの今永昇太投手は２６日（日本時間２７日）の先発に向け、ブルペン入りして調整。ＶＳ大谷翔平投手について「大谷選手も素晴らしいですけど、２番から９番まで素晴らしいので。最少失点で抑えていくことが大事」と力を込めた。今永は１５日のゲームで自己最多タイの１１奪三振をマークし初勝利をマーク。２１日のフィリーズ戦では７回３安打１失点で２連勝を飾った。好