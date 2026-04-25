俳優の斎藤工が、5月1日公開の映画『サンキュー、チャック』の宣伝アンバサダーに就任。自ら志願したという経緯を語った動画が公開された。【動画】少しの“違和感”…熱い思いを語る斎藤工同作は、スティーヴン・キング原作で、『ドクター・スリープ』のマイク・フラナガンが監督・脚本を手がけたヒューマン・ミステリー。異常気象などで崩壊寸前の世界を舞台に、「ありがとう、チャック！」と記された大量の謎の広告をきっか