大阪府和泉、泉大津両市にまたがる弥生時代の集落跡「池上曽根遺跡」（国史跡）から、発掘調査で約１・５メートル四方の柱穴９基が新たに見つかった。楼閣状の建物が存在した可能性があるという。一方、調査は無断で掘削された場所の被害状況などを確認するために実施されていたもので、和泉市は今後、防犯カメラの設置などの対策も検討している。（前川和弘）池上曽根遺跡は弥生時代前期にできたとされる環濠（かんごう）集落