夫婦漫才コンビ「かつみ・さゆり」さゆり（56）が、24日までにインスタグラムを更新。定番の「階段シリーズ」のショットを添え、「前髪切り過ぎちゃったの巻〜」と報告した。さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」と書き出し、階段で撮影したおなじみの“足長ミニスカ”ショットを投稿。「前髪切り過ぎちゃったの巻〜」「朝急いでハサミで思いっきりよくズバ〜んしちゃったです〜」と書き込んだ。さらに、「でも頭頂部の8センチ