日本音楽事業者協会（JAME）は25日、加盟プロダクションの垣根を超えた豪華お笑いタレントが集結するスペシャルライブ「JAME渋笑（ジェイムシブワラ）」を、7月11、12日に開催すると発表した。昨年初開催された「GMO渋谷エンタメ祭」が、今年も開催が決まり、その第一報として、LINE CUBE SHIBUYAで「奇跡の2日間」と称し、今をときめくお笑いタレントが集結する。7月11日は「M−1グランプリ、キングオブコント、R−1グランプリ