「大切な人に言わない言葉は、自分にも言わなくていい」――。自己肯定感を描いた漫画『自分を好きになる唯一の習慣』が、Xで4000以上のいいねを集めている。 【漫画】『自分を好きになる唯一の習慣』を読む 作者は漫画家だけでなく、化粧品ブランド経営者や薬剤師としても活動するB.B軍曹さん（@B_B_Sergeant）。本作の着想から、夫婦円満の秘訣、多彩な活動の裏側までを聞いた。（小池直也） ――本