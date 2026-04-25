F/A-18「ホーネット」がF-15E「ストライクイーグル」を撃墜!?2026年2月28日以降に展開された対イラン航空作戦は、現代航空戦における一方的優勢の典型例として記録されることになるでしょう。【写真】ド迫力！これが空自F-15の記念塗装機が飛ぶ様子ですアメリカおよびイスラエルの航空戦力は、電子戦能力、ステルス性、精密誘導兵器を高度に統合し組み合わせて用いることで、イラン側の防空網を短時間のうちに無力化しました。