山形警察署は25日未明、酒気帯び運転の疑いで中山町の会社員の男(26)を現行犯逮捕しました。 道路交通法違反(酒気帯び運転）の容疑で現行犯逮捕されたのは、中山町あおばの会社員の男(26)です。 警察によりますと男は25日午前３時20分ごろ、山形市清住町三丁目の道路で酒気帯び運転をした疑いが持たれています。パトロール中の警察官が蛇行運転する車を発見し、職務質問で男から酒の臭いがしたため、呼気検査を行ったとこ