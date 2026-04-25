LE SSERAFIMのSAKURA（28）が、24日までにインスタグラムを更新。金髪姿を公開した。SAKURAは韓国語で「金髪ポニーテール」とつづり、黒のタートルネック姿で、金髪でポニーテールにする様子を披露した。コメント欄は日本語、韓国語、英語、中国語などで「めっちゃかわいい」「金髪最強」「どんな髪色も似合うよ」といったメッセージが寄せられた。