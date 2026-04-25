俳優の板垣李光人（24）が、24日までに自身のインスタグラムを更新。金髪から黒髪へ、髪の色を変えて撮影した写真を投稿した。写真は冬の装いとあって、キャプションでは「季節感バグな服装ですが、最近の写真です」と記した。さらにハッシュタグを付けて「そういえば髪黒くなりました」と、服装以上にインパクトのある、イメージチェンジした写真に言及した。ファンやフォロワーらからは「金髪も黒髪も全部全部似合ってます」や「