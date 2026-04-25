女優の山田杏奈（25）が24日までに自身のインスタグラムを更新。驚きの場所で撮影した写真を投稿した。写真は2枚で、1枚目はほほ笑みを浮かべながら、黒のバッグを持った腰から上のショット。キャプションで「爽やかな春の空に映えるEmporioArmaniの新作ボストンバッグ。コロンとしたフォルムに、やわらかなレザーの質感が魅力的。コンパクトなのに必要なものはしっかり入る頼れる存在で、春のお出かけにぴったりです」と記した。