２月に行われたミラノ・コルティナ五輪、パラリンピックの選手らによるチームジャパン応援感謝パレードが２５日、東京・日本橋で行われた。ミラノ五輪の開会式と閉会式で旗手を務めたスピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）は出発を前に「多大なる声援ありがとうございました。本日は沿道に集まっていただいた方、待っていただいた方、選手みんなで楽しんでいけたらと思っています。本日はよろしくお願いします！」