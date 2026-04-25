◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第２日（２４日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第２ラウンド（Ｒ）が行われ、８０位で出た笹生優花（アース製薬）が７バーディー、２ボギーの６７をマークし、通算３アンダーの１６位で予選通過を決めた。前半で３つ伸ばして折り返すと、後半の３番から３連続バーディー。６、７番で連続ボギーをたたいたが、８番パー５でバ