元HKT48でタレントの松本日向（25）が、24日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。松本は「B.L.T.5月号掲載中」と、脇などが大きく開いた、えんじ色の変形ハイレグ水着姿で告知。さらに別の投稿では「2枚目めちゃくちゃアップ写真」と、ベッドの上で笑顔の白ビキニショットをアップした。フォロワーからは「透明感がすごい」「グラビア撮る度美しくなっていく」「そんなに見つめないで」「ついつい胸元に