２月に行われたミラノ・コルティナ五輪、パラリンピックの選手らによるチームジャパン応援感謝パレードが２５日、東京・日本橋で行われた。フィギュアスケートペアで、日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組も登場。列島を沸かせた２人に大歓声が起こった。２班に分かれたフィギュアスケート陣。「りくりゅう」は、「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組ら