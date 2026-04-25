◆米大リーグドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）２６日（日本時間２７日）の敵地・ドジャース戦で先発するカブス・今永翔太投手（３２）が２４日（同２５日）、敵地・ドジャース戦前に取材に応じ、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）の活躍ぶりに太鼓判を押した。今永と村上は２３年ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）などでともに戦った経験があり、同じ