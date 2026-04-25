元AKB48でタレントの板野友美（34）が24日までに、インスタグラムを更新。4月18日に都内で行われた、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」でのオフショットを投稿した。「Rakuten Girls Award 2026／SS」とつづり、イベントで披露した、ピンクのシフォンドレスを着こなす姿をアップした。ファンからは「なんでも着こなせちゃうともちん最強」「お人形さん」「なんでいつもビジュ完璧なのー」など