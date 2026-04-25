ガールズグループmoxymill（モクシーマイル）のMOMOKAこと兼清萌々香（25）が24日、自身のインスタグラムを更新。同グループを5月31日のラストライブ限りで卒業することを発表後、初投稿した。「みずほショートドラマ【青くていいんだ。】『青春リスタート』出演させて頂きました」と報告。女子高生の制服姿や、体操着姿をアップし「がんばろっ！！」とつづった。ファンやフォロワーからも「制服姿もジャージ体操服も超似合ってる