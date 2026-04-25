相続税対策として「現金よりもモノの方が有利」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。中でも高級時計は資産価値が高く、節税につながるのではと考える人もいます。 しかし、本当に現金と同額の時計で税金は変わるのでしょうか。本記事では、高級時計と相続税の関係を分かりやすく解説し、実際にどのような違いがあるのかを具体的に説明します。 高級時計は相続税対策になるのか？基本的な考え方 結論