お子さんが小学生になると、保育園時代とは生活リズムが大きく変わります。学童の利用や宿題のサポートなど、新たな負担が増えることで「今の働き方のままで大丈夫だろうか」と悩む方も多いのではないでしょうか。 特に正社員として働き続けるべきかどうかは、大きな判断ポイントです。この記事では、実際にどれくらいの人が正社員を続けているのか、その実態とともに、働き方を見直す際の考え方を分かりやすく解説し