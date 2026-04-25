元阪神のエースでヤンキース、オリックスでもプレーした井川慶氏（46）が24日放送のテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな!!」（金曜深夜0・45）に出演。過去の挫折と意外な貢献が明かされた。1997年にドラフト2位で阪神に入団し、03年には20勝をあげ18年ぶりのリーグ優勝へ導くなど大活躍。07年に夢の大リーグに挑戦。ヤンキースに5年間所属した。ヤンキースは移籍金として阪神に30億円、井川氏との契約金として5年で2