◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第２日（２４日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、５９位で出た昨年大会覇者の西郷真央（島津製作所）は３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算イーブンパーの３６位で予選突破した。首位のネリー・コルダ（米国）と１４打差。前半の３番、後半の１０番とバーディーを先行。１３番でボギー後の１４番