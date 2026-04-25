◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第２日（２４日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）今季メジャー初戦の第２ラウンドが行われ、１５人が出場した日本勢は初出場の神谷そら（郵船ロジスティクス）と米ツアー未勝利の吉田優利（エプソン）はともに１１位、昨年大会覇者の西郷真央（島津製作所）は３６位につけ、計１１人が予選通過を決めた。一方で、４人が決勝ラ