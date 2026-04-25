３月末にＮＨＫを退局した和久田麻由子アナウンサーが２５日、日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）にＶＴＲ出演した。和久田アナは、この日スタートの同局系の新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（土曜・午後後１０時）でメインキャスターを担当する。ＶＴＲで和久田アナは、新番組について「ニュースの結論だけではなくて、取材者が記者がどんな問題意識を持ってなぜ、そ