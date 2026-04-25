ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）の快進撃が?王朝?を突き動かしそうだ。メジャー１年目ながら２３日（日本時間２４日）までの２５試合でア・リーグ単独２位の１０本塁打を記録。５試合連続アーチを離れ業もやってのけ、米球界の評価も一変させている。ＭＬＢ球団への移籍を目指した昨オフの下馬評は、長打力を評価されながらも「速球に弱い」「空振りが多い」と数え切れないほど米メディアから指摘された。出場した試