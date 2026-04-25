印綬が周囲を幸せに導く？｜博識の星気高いシンボルを掲げた賢者 印綬 博識の星気高いシンボルを掲げた賢者 印綬（いんじゅ） 印綬の表すこと 幼い頃から賢く、伝統や古いものを好む傾向にあります。祖父母が親代わりだった人も多く、「若いのによく知ってるね」と感心されたこともあるでしょう。本を読むこと、知識を蓄えることが好きで、人にそれを教え伝えることが得意です。わからないことは印綬の人に聞くといいとも言