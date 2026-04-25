このカードを引けば幸運の兆し！？龍神カード1 白龍 １ 白龍（はくりゅう） 視野を広げて調和を図ろう 基本解説 ユーモラスな白龍が、とても気持ち良さそうに宝玉を手に舞っています。すでに素敵な何かを手にしている、あるいはこれから手に入りそうだと伝えているようです。白龍のもつテーマは、調和。人と人との調和についてはもちろん、０か１００かに偏りがちな自分自身の思考の調和もと