ゴールデンウイークが始まり、混雑する成田空港の国際線出発ロビー付近＝25日午前25日からゴールデンウイーク（GW）に入り、最初の土日を迎えた。長引く物価高で懐具合が気になるものの、全国の駅や行楽地はにぎわい、空港では海外旅行客の出国が活発に。今月中は飛び石の休み配列だが、5月上旬に5連休が控えており、帰省・Uターンでの混雑も予想されている。成田空港は早朝から出国客らがチェックインカウンターや保安検査場