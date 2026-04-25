東京で卓球選手が次々と放つ球をロボットが打ち返す様子が公開された。【映像】「人間の選手に匹敵する」プレーをみせるロボット“エース”と名付けられたこのロボット。高い認識能力とAIによる制御、最新のロボット技術により、これまで難しいとされていた「人間の選手に匹敵する」プレーが可能になったという。開発したソニーAIによると、去年12月と今年3月に、それぞれプロの卓球選手に勝利したということだ。（『ABEMA N