東京で卓球選手が次々と放つ球をロボットが打ち返す様子が公開された。【映像】「人間の選手に匹敵する」プレーをみせるロボット“エース”と名付けられたこのロボット。高い認識能力とAIによる制御、最新のロボット技術により、これまで難しいとされていた「人間の選手に匹敵する」プレーが可能になったという。開発したソニーAIによると、去年12月と今年3月に、それぞれプロの卓球選手に勝利したということだ。（『ABEMA N
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 死亡事故 パンパンの腕出ていた
- 2. “消費税1％”ならレジ改修3か月〜半年程度かかる見通し
- 3. 新居で盗聴器探す 井桁に戦慄
- 4. NHK職員の処分に視聴者が猛反発
- 5. 住職逮捕 YouTubeが大喜利状態
- 6. 何かあった? りくりゅう「異変」
- 7. 王林に「見るたびに下品に」の声
- 8. 「おかえりおじさん」に男児恐怖
- 9. 野田クリ 松本人志に「違和感」
- 10. 男児遺棄 義父の不幸な生い立ち
- 1. 男児遺棄 義父の不幸な生い立ち
- 2. 「おかえりおじさん」に男児恐怖
- 3. 旭山動物園の焼却炉に妻の遺体か
- 4. 逮捕の義父 嫌いと言われ叩いた?
- 5. 動物園に遺体遺棄、燃やされたか
- 6. 母子4人死亡事件 母親を書類送検
- 7. 皇族費が「足りない」のはなぜか
- 8. 旭山動物園に遺体?GW営業に暗雲
- 9. 復縁までの期間「1年以上」も
- 10. JA直売所で「ケシ」販売される
- 1. “消費税1％”ならレジ改修3か月〜半年程度かかる見通し
- 2. GW来ないでくれ 怯える60代夫婦
- 3. 大好きやで 6歳女児コンクリ詰め
- 4. 自衛隊幹部の階級呼称を変更へ、幕僚長は「大将」・１佐は「大佐」に…旧日本軍の負のイメージから「曹」や「士」は変更せず
- 5. 熟年離婚の願望 子の有無で2倍差
- 6. 母から電話「私もう死なないと」
- 7. 堀江氏、キャバクラ論争に私見
- 8. 乙武氏「五体不満足」にポツリ
- 9. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
- 10. 雅子さま GW連休中にご静養か
- 1. タコがなんと最大19m 研究発表
- 2. 観光客「まるで別世界」と感動
- 3. エアアジアで口論 乗客が騒ぎに
- 4. モジタバ師重傷で話すのが困難か
- 5. 悪質なAIユーザー プロは注意
- 6. ネタニヤフ氏 前立腺がんだった
- 7. 中国の住環境、悪化の一途か
- 8. 撮り鉄行為して…邦人拘束された
- 9. 「イランを暗黒時代に戻す」認識
- 10. 台湾総統の弾劾案 裏書きなし
- 1. 年間配当900万円 銘柄選びの極意
- 2. ANA「SFC」が条件変更 大改悪か
- 3. ホンダ&ソニーの企画 中止の背景
- 4. 「のぞみ」きょうから全席指定
- 5. 三菱電機 自動車機器事業に合意
- 6. 年金が自動でらえない理由
- 7. そろそろ我が家の外壁・屋根もリフォーム？…それなら20年で電気代約200万円削減（試算）の「建て得やね・かべリフォーム」に決まりよ！LIXIL TEPCOスマートパートナーズの新サービスに柏木社長も自信
- 8. 「月2万円」企業型DCとNISA比較
- 9. パスポート手数料 引き下げへ
- 10. 現職を完全無視 役職定年の末路
- 1. メカニカルキーボードのFILCOで知られる「ダイヤテック」が事業終了
- 2. 『ジョン・ウィック』シリーズ初スピンオフ『バレリーナ：The World of John Wick』のブルーレイとDVDが6月24日に発売
- 3. 今日〜 モバイルバッテリー規制
- 4. 公共のUSBポートに潜む危険
- 5. AirPods 4がAmazonで最大22%OFF
- 6. Duolingo 9つの言語で学習可能に
- 7. キーボード「FILCO」「Majestouch」のダイヤテックがいきなり閉業、製品保証は無効か
- 8. スマホの最新売れ筋ランキング
- 9. ビッグセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」が4月30日9時から5月3日まで実施！Amazonベーシック耐火金庫などがお得に
- 10. 【性能は世界一】ChatGPT(Codex)の新しいAIモデル「GPT-5.5」とは？｜性能・安全性・使い方まで全部解説！
- 11. 燃えにくい！半固体電池を採用した、モバイルバッテリー
- 12. ソニーの未発表な次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」と見られる「PM-152*-BV」が認証通過！今年は1 VIIIとともに上期に投入か
- 13. Appleが不具合と脆弱性を修正した「iOS 18.7.8」と「iPadOS 18.7.8」を提供開始！26対応機種を含めたiPhone XS・XR以降など向け
- 14. dポイントの不正利用防止 新機能
- 15. ZWO社の天体望遠鏡 4月30日発売
- 16. Exa Enterprise AI、生成AI活用と変革を推進する人材の素養を測定できるテストを提供開始
- 17. サムスン電子ジャパン、電子財布サービス「Samsung Wallet」に楽天ペイや楽天ポイントカード、au PAYなどが対応！ポイントプレゼントも
- 18. 本体もプラグも薄型でUSB-A・Cあわせて5台同時充電可能な電源タップ「700-TAP092BK」
- 19. 3人に1人がおとり物件に遭遇？中古住宅売買に検知システムを展開
- 20. 「色より感動」、ソニー新社長が中計で背負うもの
- 1. 何かあった? りくりゅう「異変」
- 2. 巨人・甲斐が「塩漬け」の可能性
- 3. サントリー 高橋藍との契約終了
- 4. りくりゅう 質問にひと悶着
- 5. 男バレ清水邦広 今季限りで引退
- 6. 大谷無安打に監督「一触即発」も
- 7. 夏の甲子園でビデオ検証導入
- 8. 大谷らMLB選手 好きなポケモンは
- 9. 本塁打なしでも 村上宗隆を絶賛
- 10. 田中将大 1失点した大勢に優しく
- 1. 死亡事故 パンパンの腕出ていた
- 2. 新居で盗聴器探す 井桁に戦慄
- 3. NHK職員の処分に視聴者が猛反発
- 4. 住職逮捕 YouTubeが大喜利状態
- 5. 王林に「見るたびに下品に」の声
- 6. 野田クリ 松本人志に「違和感」
- 7. 炎上のどん兵衛 日清食品の意図
- 8. 中尾ミエ パートナーの存在告白
- 9. Netflix「リボンの騎士」に苦言
- 10. ジュニアへのカンペ 共演者震撼
- 1. 夫婦関係を壊す一番の原因を解説
- 2. 女性用風俗に100万円 女性の現在
- 3. ワークマン 注目の猛暑対策服
- 4. 怒りに任せ別居 50代女性の後悔
- 5. シャトレーゼLOVER これ外せない
- 6. ユニクロ「春夏の名品」に驚き
- 7. ハッピーセットにサンリオグッズ
- 8. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙
- 9. 専門店並みの高機能 DAISOの帽子
- 10. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？