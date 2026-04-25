25日午前2時10分頃に魚沼市大沢にある寺院で侵入窃盗事件があり、建物内にいた被疑者とみられる男2人が逃走しているということです。警察によりますと、25日午前2時過ぎ、寺の敷地内に住む人から「戸を開けるような音が聞こえる」と110番通報がありました。警察が駆け付けたところ、被疑者とみられる2人の男が飛び出し、走って逃げたということです。2人は黒っぽい服を着ていたということです。また、凶器を持っていなかったとみら