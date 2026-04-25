西日本鉄道（西鉄）が発表した第17次中期経営計画（2026〜2028年度）において、福岡の交通網とまちづくりに大きな変革をもたらす2つの巨大プロジェクトが明らかになりました。一つは、沿線住民の長年の悲願である「西鉄貝塚線と地下鉄箱崎線の直通運転」の検討開始。もう一つは、グループ初となる福岡空港直結型ホテルの開業と、アパートメントホテル等の新業態への参入です。天神・博多の再開発が加速し、インバウンド需要が急回